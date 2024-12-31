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Аморим признал, что Манчестер Юнайтед, вероятно, будет бороться за выживание

Команде срочно нужна встряска.
Сегодня, 11:13
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим признал, что у команды дела идут катастрофически.

После поражения от Ньюкасла у португальца спросили, допускает ли он, что команда будет бороться за выживание в самом низу таблицу.

На что Аморим ответил, что такое возможно. Ему стыдно за результаты команды, однако, чтобы исправить положение, им нужна встряска.

"Думаю, это возможно. Мы должны быть честными с нашими болельщиками. Это также и моя вина. Команда не прогрессирует. Она сейчас немного потеряна, это немного стыдно – быть тренером Манчестер Юнайтед и проигрывать так много матчей. Думаю, люди устали от оправданий. Этому клубу нужна встряска", – приводит слова тренера BBC.

Ранее также сообщалось, что у Аморима худший старт среди тренеров МЮ за 103 года.

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