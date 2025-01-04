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Модрич установил рекорд Реала

Хорват продемонстрировал свое долголетие.
Сегодня, 13:32
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич установил возрастной рекорд своего клуба.

Хорват стал самым возрастным автором гола в футболке «сливочных», Валенсии Модрич забил в возрасте 39 лет, 3 месяцев и 36 дней.

Также Лука вошел в топ-10 самых возрастных футболистов, которые играли за Реал.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал будет апеллировать в отношении красной Винисиусу

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