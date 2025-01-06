Болт сделал неожиданный прогноз относительно МЮ после матча с Ливерпулем
Усэйн считает, что "красные дьяволы" с такой игрой могут выигрывать УПЛ.
Легенда мирового спорта и по совместительству известный фанат Манчестер Юнайтед Усэйн Болт после матча с Ливерпулем прокомментировал игру манкунианцев.
Ямаец заявил, что с такой игрой "красные дьяволы" станут победителями АПЛ.
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"Если мы сможем играть с такой борьбой каждый матч, Манчестер Юнайтед выиграет чемпионат", - написал Болт.
Отметим, что сейчас Манчестер Юнайтед идет на 13-м месте в чемпионате Англии
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