Барселоне выдали специальное временное разрешение на регистрацию Ольмо и Виктора
Каталонцы смогут задействовать игроков в финале Суперкубка Испании
Испанская Барселона получила разрешение на временную регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора.
Как сообщает пресс-служба клуба, испанский высший совет спорта принял во внимание аргументы «сине-гранатовых» и предоставил возможность игрокам выступать за клуб во второй половине сезона.
Решение органа не является окончательным, поэтому, пока неизвестно, продлится ли разрешение до конца этой кампании.
Из-за бюрократических вопросов официально игрокам выдадут разрешение только завтра, 9 января, поэтому в матче против Атлетика они не играют.
На момент написания новости в полуфинале суперкубка Испании продолжается первый тайм. Счет - 0:0.
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