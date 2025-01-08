Барселоне выдали специальное временное разрешение на регистрацию Ольмо и Виктора

Испанская Барселона получила разрешение на временную регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора.

Как сообщает пресс-служба клуба, испанский высший совет спорта принял во внимание аргументы «сине-гранатовых» и предоставил возможность игрокам выступать за клуб во второй половине сезона.

Решение органа не является окончательным, поэтому, пока неизвестно, продлится ли разрешение до конца этой кампании.

Из-за бюрократических вопросов официально игрокам выдадут разрешение только завтра, 9 января, поэтому в матче против Атлетика они не играют.

На момент написания новости в полуфинале суперкубка Испании продолжается первый тайм. Счет - 0:0.

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