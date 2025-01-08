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Сенсационный лидер АПЛ интересуется игроком Ювентуса

Дуглас Луис может перебраться в Англию.
Сегодня, 21:59
Дуглас Луис / Getty Images
Дуглас Луис / Getty Images

Английский Ноттингем Форест интересуется игроком Ювентуса.

Как сообщает Маттео Моретто, «лесники» являются одним из двух клубов АПЛ об интересе которых к Дугласу Луису ранее сообщали.

Никаких потенциальных условий сделки пока не сообщается.

Отметим, что Дуглас перебрался в Юве только летом прошлого года вместе со своей девушкой - футболисткой сборной Швейцарии Алишей Леманн. Ранее пара выступала за Астон Виллу.

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