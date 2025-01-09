Тоттенхэм прокомментировал состояние игрока, потерявшего сознание в игре с Ливерпулем

Английский Тоттенхэм высказался о том, в каком состоянии находится Родриго Бентанкур, который потерял сознание в игре с Ливерпулем.

По словам пресс-службы «шпор», уругваец быстро пришел в себя и на пути в больницу уже мог говорить.

«Мы можем сказать, что Родриго в сознании, он говорит и поехал в больницу для углубленного обследования», - говорится в сообщении.

Напомним, в матче с Ливерпулем Тоттенхэм одержал минимальную победу .

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