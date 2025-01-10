Защитник сборной Узбекистана в шаге от перехода в английский гранд

Защитник Ланса Абдукодир Хусанов за шаг от перехода в Манчестер Сити.

Как пишент Фабрицио Романо, переход игрока сборной Узбекистана уже полностью одобрил Гвардиола, потому клуб работает над завершением трансфера.

Хусанов уже согласился на переход и, как пишут некоторые источники, уже даже согласовал условия контракта.

В текущий момент Манчестер Сити и Ланс согласовывают последние детали трансфера, который обойдется английскому клубу в 50 млн евро без учета бонусов.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити планирует еще один дорогой трансфер.

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