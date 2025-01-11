Кейн - о Золотом мяче: Моя игра делает меня достойным кандидатом

Нападающий Баварии Харри Кейн признался, что мечает получить Золотой мяч.

Английский форвард считает, что своей игрой заслуживает на главный индивидуальный трофей, нужно всего лишь выиграть командный турнир.

"Разумеется, я об этом думаю! И я верю, что смогу. Почему бы об этом не сказать?

Я чувствую, что моя игра делает меня достойным кандидатом. Я продолжаю развиваться, я играю за такие команды, как Бавария и сборная Англии, претендующие на важные трофеи.

Поэтому почему я не должен верить в свои шансы, если буду показывать хорошую игру и выиграю крупный командный турнир вроде Лиги чемпионов?

Я с детства мечтал о Золотом мяче, а еще больше – когда его получали Лионель Месси и Криштиану Роналду, придававшие ему особый блеск", - приводит слова Кейна L’Equipe.

Ранее также сообщалось, что Рэшфорд выбрал для себя следующий чемпионат.

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