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Кейн - о Золотом мяче: Моя игра делает меня достойным кандидатом

Форвард понимает, что ему нужен большой командный трофей.
Сегодня, 20:13
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Нападающий Баварии Харри Кейн признался, что мечает получить Золотой мяч.

Английский форвард считает, что своей игрой заслуживает на главный индивидуальный трофей, нужно всего лишь выиграть командный турнир.

"Разумеется, я об этом думаю! И я верю, что смогу. Почему бы об этом не сказать?

Я чувствую, что моя игра делает меня достойным кандидатом. Я продолжаю развиваться, я играю за такие команды, как Бавария и сборная Англии, претендующие на важные трофеи.

Поэтому почему я не должен верить в свои шансы, если буду показывать хорошую игру и выиграю крупный командный турнир вроде Лиги чемпионов?

Я с детства мечтал о Золотом мяче, а еще больше – когда его получали Лионель Месси и Криштиану Роналду, придававшие ему особый блеск", - приводит слова Кейна L’Equipe.

Ранее также сообщалось, что Рэшфорд выбрал для себя следующий чемпионат.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харри Кейн

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