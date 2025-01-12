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Челси пытается подписать очередного молодого таланта

Лондонцы ведут переговоры по Еремаю.
Сегодня, 16:20
Еремай / Getty Images
Еремай / Getty Images

Челси может уже в январе подписать вингера Депортиво Еремая, пишет Relevo.

22-летний вингер интересен также испанским, немецким и итальянским клубам, однако лондонцы пока опережают их всех.

Челси уже связался с игроком и предложил ему контракт, а недавно связался вновь и даже улучшил условия.

При этом отступные Еремая всего 20 млн евро, однако и такая сумма отпугивает часть заинтересованных клубов. Так что у Челси в любом случае наивысшие шансы выиграть конкуренцию.

В текущем сезоне Еремай провел 18 матчей, в которых отличился восемью голами и тремя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Сити в шаге от подписания форварда Айнтрахта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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