Интер в гостях минимально обыграл аутсайдера чемпионата

Венеция не смогла помешать "нерадзурри" в их чемпионской гонке.

В воскресенье, 12 января, Венеция принимала дома Интер в рамках 20-го тура Серии А.

После первых разогревочных 15 минут Интер открыл счет в своем первом же моменте. Маттео Дармиан первым сыграл на добивании и открыл счет. А весь остаток первого тайма команды провели, можно сказать, в центре поля.

А вот во втором тайме картина матча наконец изменилась. Подопечные Индзаги сумели наконец взять игру под полный контроль и начали создавать моменты. Хотя и Венеция находила немало пространства для опасных контратак.

Однако ни одна из команд так и не смогла забить, благодаря чему Интер продолжил свою чемпионскую гонку, а Венеция еще глубже тонет на дне таблицы.

Статистика матча Венеция - Интер 20-го тура Серии А

Венеция - Интер 0:1

Гол: Дармиан, 16

Ожидаемые голы (xG): 0.35 - 1.79

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 7 - 17

Удары в створ: 2 - 6

Угловые: 4 - 5

Фолы: 12 - 11

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