iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Интер в гостях минимально обыграл аутсайдера чемпионата

Венеция не смогла помешать "нерадзурри" в их чемпионской гонке.
Сегодня, 17:55
Маттео Дармиан / Getty Images
Маттео Дармиан / Getty Images

В воскресенье, 12 января, Венеция принимала дома Интер в рамках 20-го тура Серии А.

После первых разогревочных 15 минут Интер открыл счет в своем первом же моменте. Маттео Дармиан первым сыграл на добивании и открыл счет. А весь остаток первого тайма команды провели, можно сказать, в центре поля.

А вот во втором тайме картина матча наконец изменилась. Подопечные Индзаги сумели наконец взять игру под полный контроль и начали создавать моменты. Хотя и Венеция находила немало пространства для опасных контратак.

Однако ни одна из команд так и не смогла забить, благодаря чему Интер продолжил свою чемпионскую гонку, а Венеция еще глубже тонет на дне таблицы.

Статистика матча Венеция - Интер 20-го тура Серии А

Венеция - Интер 0:1
Гол: Дармиан, 16

Ожидаемые голы (xG): 0.35 - 1.79
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 7 - 17
Удары в створ: 2 - 6
Угловые: 4 - 5
Фолы: 12 - 11

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Венеция Интер Милан

Статьи по теме

Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии
Милан - обладатель Суперкубка Италии Милан - обладатель Суперкубка Италии
Интер одолел Аталанту и вышел в финал Суперкубка Италии Интер одолел Аталанту и вышел в финал Суперкубка Италии
Распадори спас Наполи в матче с аутсайдером лиги Распадори спас Наполи в матче с аутсайдером лиги
Помочь журналистам

Видео

Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии
Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Финляндия выиграла одиночную смешанную эстафету в Оберхофе, Украина стала 13-й
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина упала в рейтинге, Калинина спрогрессировала
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу и Сачко
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:02
NaVi отправили одних росиян в нижнюю сетку и сыграют с другими на квалификации PGL Wallachia Season 3
Европа19:59
Немецкий топ-клуб нацелился на игрока Челси
Европа19:58
Манчестер Юнайтед в меньшинстве выбил Арсенал из Кубка Англии усилиями Байындыра
Европа19:14
Трубин высказался о завоевании первого трофея в составе Бенфики
Европа19:13
Гол Альвареса принес Атлетико важную победу над Осасуной
Европа18:55
Звезда Реала зарегистрирует свои инициалы как торговую марку
Украина18:38
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали первую победу в новом году
Европа18:20
Форвард Арсенала покинул поле на носилках
Европа18:16
По стопам Мбаппе: Винисиус хочет приобрести клуб из низшего дивизиона европейской страны
Европа17:55
Интер в гостях минимально обыграл аутсайдера чемпионата
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK