Интер в гостях минимально обыграл аутсайдера чемпионата
В воскресенье, 12 января, Венеция принимала дома Интер в рамках 20-го тура Серии А.
После первых разогревочных 15 минут Интер открыл счет в своем первом же моменте. Маттео Дармиан первым сыграл на добивании и открыл счет. А весь остаток первого тайма команды провели, можно сказать, в центре поля.
А вот во втором тайме картина матча наконец изменилась. Подопечные Индзаги сумели наконец взять игру под полный контроль и начали создавать моменты. Хотя и Венеция находила немало пространства для опасных контратак.
Однако ни одна из команд так и не смогла забить, благодаря чему Интер продолжил свою чемпионскую гонку, а Венеция еще глубже тонет на дне таблицы.
Статистика матча Венеция - Интер 20-го тура Серии А
Венеция - Интер 0:1
Гол: Дармиан, 16
Ожидаемые голы (xG): 0.35 - 1.79
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 7 - 17
Удары в створ: 2 - 6
Угловые: 4 - 5
Фолы: 12 - 11
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!