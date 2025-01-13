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Лишь один игрок Реала вышел к журналистам после поражения Барселоне

Лука Модрич признал, что матч вышел очень болезненным.
Сегодня, 09:09
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Ветеран Реала Лука Модрич стал единственным игроком, который вышел к журналистам после поражения в Суперкубке Испании.

Напомним, накануне Барселона буквально разгромила "сливочных" в финале и завоевала свой очередной трофей.

Игроки Реала отказались общаться с журналистами после матча, но за всех пришлось отдуваться Луке Модричу. Хорват признал, что поражение оказалось очень болезненным.

"Неприятно, когда твой главный соперник забивает 9 голов за два матча.

Думаю, мы отреагируем. Я в этом уверен. Мы не думали, что получится такая игра, и нам жаль как фанатов, так и самих себя. Сейчас нужно объединиться и работать. Уверен, поводов для радости в этом сезоне будет много, впереди еще много всего.

Если уж и проигрывать финал, то лучше этот. Таков футбол, в нем есть победы и поражения. В этот раз мы проиграли. Проигрывать всегда неприятно, но если уж нужно выбрать поражение в одном из финалов, то пускай оно будет в Суперкубке.

Следует поздравить Барселону, она была лучше. Вот и все", - приводит слова Модрича Marca.

Ранее также итоги матча прокомментировал Роберт Левандовски.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Модрич

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