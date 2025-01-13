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Слот - о сенсационном Ноттингеме: Они уже доказали, что могут соревноваться на равных с другими топ-клубами

Нидерландец комплиментарно высказался о единственной команде, обыгравшей его подопечных.
Сегодня, 15:54
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

В рамках 21-го тура АПЛ Ливерпуль может получить реванш в Ноттингем Форест за поражение в первом круге.

Накануне игры тренер мерсисайдцев Арне Слот расхвалил команду соперника. Голландец заявил, что «лесники» доказали свою способность соревноваться на равных со всеми командами АПЛ

«Разговаривать о положении команд в турнирной таблице, можно начиная с середины сезона. Они наравне с другими, так что это определенно коллектив, который способен конкурировать с нами и другими клубами.

Если посмотреть на их уровень и результаты, то это заслуженно. Для нас будет очень тяжелым испытанием победить в этом матче.

Они уже показали, насколько сильны как команда. Поражение в первом круге было сюрпризом. Нам было тяжело принять проигрыш в тот день. Теперь, если оглянуться назад и посмотреть, на каком они месте в лиге, это не такой шокирующий результат, как казалось тогда», - сказал Слот.

Матч Ноттингем - Ливерпуль состоится завтра, 14 января, в 22:00.

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