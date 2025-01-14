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Ювентус оформил аренду форварда сборной Франции

Рандаль Коло Муани проведет остаток сезона в Серии А.
Вчера, 22:37
Рандаль Коло Муани / Getty Images
Рандаль Коло Муани / Getty Images

Ювентус договорился об аренде нападающего ПСЖ Рандаля Коло Муани, сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, клубы заключили арендное соглашение без права выкупа.

Коло Муани будет играть за Ювентус до конца текущего сезона, а туринский клуб будет выплачивать всю зарплату форварда.

В текущем сезоне француз провел 10 матчей, в которых отличился двумя голами и одной передачей.

Ранее также сообщалось, что Боруссия продала своего игрока в клуб АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Рандаль Коло-Муани

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