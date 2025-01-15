Ювентус показал худший старт в Серии А за последние 15 лет

Ювентус при Тьяго Мотте показал очень плохой старт сезона.

Напомним, что после 20-ти туров "бьянконери" занимают пятую строчку, имея в активе 34 очка.

В прошлом сезоне при Массимилиано Аллегри у клуба к єтому моменту біло на 15 очков больше.

В последний раз Ювентус так плохо стартовал в сезоне-2009/10, когда по итогам чемпионата команда финишировала седьмой.

Ранее также сообщалось, что Ювентус подписал форварда сборной Франции.

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