Интер неожиданно не смог переиграть Болонью
Команды показали результативный футбол, не выявив победителя.
В рамках 19-го тура Серии А Интер встретился с Болоньей.
"Нерадзурри" пропустили первыми в этом матче от Сантьяго Кастро, но уже менее чем за 4 минуты отыгрались усилиями Дензела Дюмфриса.
Еще до перерыва Интер повел в счете. В компенсированное к первому тайму время забил Лаутаро Мартинес.
Однако, достаточно быстро после возобновления игры Эмиль Гольм восстановил паритет в счете. Гол шведа и стал последним в матче, финальный свисток просигнализировал о том, что команды поделили очки.
Интер - Болонья 2:2
Голы: Думфрис, 19, Мартинес, 45+2 - Кастро, 15, Гольм, 54
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