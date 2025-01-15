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Интер неожиданно не смог переиграть Болонью

Команды показали результативный футбол, не выявив победителя.
Вчера, 23:46
Интер - Болонья / Getty Images
Интер - Болонья / Getty Images

В рамках 19-го тура Серии А Интер встретился с Болоньей.

"Нерадзурри" пропустили первыми в этом матче от Сантьяго Кастро, но уже менее чем за 4 минуты отыгрались усилиями Дензела Дюмфриса.

Еще до перерыва Интер повел в счете. В компенсированное к первому тайму время забил Лаутаро Мартинес.

Однако, достаточно быстро после возобновления игры Эмиль Гольм восстановил паритет в счете. Гол шведа и стал последним в матче, финальный свисток просигнализировал о том, что команды поделили очки.

Интер - Болонья 2:2

Голы: Думфрис, 19, Мартинес, 45+2 - Кастро, 15, Гольм, 54

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер болонья

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