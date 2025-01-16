Кубок Испании: Барселона и Атлетико спокойно прошли в следующий раунд

В рамках 1/8 финала Кубка Испании Барселона приняла Бетис.

Каталонцы почти сразу начали громить своего соперника, открыв счет уже на 4-ой минуте благодаря Гави.

На 27-ой минуте Жюль Кунде удвоил преимущество «сине-грантовых» в счете.

После перерыва в ворота Бетиса влетело еще три мяча. Рафинья, Ферран Торрес и Ламин Ямаль довершили погром «зелено-белых», которые ответили только голом Витора Роке.

Барселона - Бетис 5:1

Голы: Гави, 3, Кунде, 27, Рафинья, 58, Торрес, 67, Ямаль, 75 - Витор Роке, 84.

Барселона: Пенья - Мартин, Кубарси, Араухо (Гарсия, 64), Кунде - Педри (Виктор, 72), де Йонг - Рафинья (Торрес, 64), Гави (Лопес, 72), Ямаль (Торре, 77) - Ольмо.

Бетис Вьеттес - Перро, Натан, Бартра (Льоренте, 46), Руибаль (Сабали, 21) - Альтимира (Флорес, 46), Джонни - Хуанми (Форнальс, 64), Иско (Лосада, 64), Родригес - Витор Роке.

Предупреждения: Рафинья, Гави - Бартра, Флорес.

В параллельном матче Атлетико поехал в гости к Эльче.

«Матрасники» также забили дважды в первом тайме. Дубль на свой счет записал Александер Сьерлот.

Во втором тайме Эльче осталось в меньшинстве, а после этого им забивали Родриго Рикельме и Хулиан Альварес.

Соперники Барсы и Атлетико в следующей стадии станут известны позже.

Эльче - Атлетико 0:4

Голы: Серлот, 8, 29 (пен), Рикельме, 62, Альварес, 76.

Эльче: Сан Роман - Салинас (Мартин, 62), Бигас (Аффенгрубер, 70), Диаби (Гаспар, 79), Дональд - Рашани, Эрнандес (Фебас, 70), Мендоса (Гути, 79), Меркау - А. Альварес, Каба.

Атлетико: Муссо - Аспиликуэта, Ле Норман, Витсель, Льоренте (Лемар, 73) - Лино (Де Пауль, 61), Галлагер (Мандава, 65), Коке, Рикельме (Х. Альварес, 73) - Серлот (Молина, 46), Корреа.

Предупреждения А. Альварес, Меркау, Дональд - Ле Норман.

Удаление Меркау, 50 (вторая желтая).

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