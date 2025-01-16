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Барселона вышла на правило "1 к 1" благодаря Камп Ноу: известны детали сделки

Испанский гранд продолжил латать дыры в казне клуба благодаря нетипичным контрактам.
Сегодня, 15:56
Камп Ноу / Getty Images
Камп Ноу / Getty Images

"Блаугранас" продали два пакета VIP-мест на домашней арене, находящейся на реконструкции. Ближневосточные инвесторы получили право на пользование в течение 30-ти лет, сообщает официальный сайт клуба.

Покупатели смогут использовать 475 VIP-мест для собственных целей, в том числе перепродать их. Два несвязанных между собой инвестора заплатят аванс за лицензию на использование мест, а также будут платить их стоимость каждый сезон. Барса гарантировала доход на протяжении всего срока сделки.

Соглашение пополнило казну каталонцев ориентировочно на 100 млн евро. Такая сумма позволила Барселоне вернуться к правилу "1 к 1" – гранд сможет тратить на состав 1 евро на каждый сэкономленный евро (зарплаты покинувших клуб игроков, а также плата за трансферы). Продажа VIP-мест позволила Барсе снова зарегистрировать Ольмо и Виктора.

К слову, накануне Барселона дома разгромила Бетис по пути в четвертьфинал Копа дель Рей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Камп Ноу

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