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Звезда Барселоны нашел "виновных" в потерянном дубле

Защитник сборной Франции недоволен формой "предаторов" Adidas.
Сегодня, 13:16
Жюль Кунде / Getty Images
Жюль Кунде / Getty Images

Жюль Кунде дважды забил севильскому Бетису в 1/8 финала Кубка Испании. Однако судейская бригада засчитала только первый мяч француза.

Защитник удвоил преимущество Барсы на 27-й минуте противостояния. В добавленное арбитром к первой половине время он оформил второй гол. Однако после вмешательства VAR забитый мяч отменили из-за минимального офсайда.

"Adidas Football, нам придется изменить форму моих "предаторов", – написал Кунде в сториз личного Instagram, добавив скриншот трансляции с частью носка стопы вне игры.

К слову, накануне Барселона дома разгромила Бетис по пути в четвертьфинал Копа дель Рей.

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