Наполи определился с альтернативой дорогому Гарначо

Наполи может подписать вингера Болоноьи Дана Ндойе, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что итальянский гранд срочно ищет замену Хвиче Кварацхелии, который перешел в ПСЖ.

Главный тренер неаполитанцев Антонио Конте хотел бы видеть в своей команде вингера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо, однако клуб не хочет платить запрашиваемые 70 млн евро.

Именно потому Наполи обратил внимание на игрока Болоньи Дана Ндойе, который обойдется им в существенно меньшую сумму.

Как утверждает издание, клуб уже сделал предложение в размере 30 млн евро, однако получил отказ. Скорее всего, Наполи попробует еще раз договориться с Болоньей касательно трансфера швейцарца.

Ранее также сообщалось, что Бавария не сумела договориться о контракте с Альфонсо Дэвисом.

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