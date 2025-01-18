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Новичок Серии А подпишет экс-игрока сборной Англии

Деле Алли переехал в Серию А.
Сегодня, 18:37
Деле Алли / Getty Images
Деле Алли / Getty Images

Новичок Серии А Комо, которое тренирует Сеск Фабрегас, усилит линию полузащиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, "лариджани" на правах свободного агента подпишут Деле Алли. Игрок убедил своей работой на тренировках дать ему контракт.

Соглашение продлится до июня 2026 года с возможностью продления до июня 2027 года.

Официально о трансфере должно стать известно завтра, 19 января.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деле Алли Комо

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