Хетафе неожиданно отобрал очки у Барселоны

В рамках 20-го тура Ла Лиги Хетафе принял Барселону.

«Сине-гранатовые» достаточно быстро повели в счете. Уже на 9-ой минуте отличился Жюль Кунде.

Еще до перерыва Хетафе удалось восстановить паритет. На 34-ой минуте гол забил Сантьяго Арамбарри.

В течение второго тайма, как и в первой 45-минутке Барса постоянно наседала на ворота соперника, но уже так и не смогла отличиться ни одним голом.

Хетафе, в свою очередь, также не смог конвертировать в забитый мяч свои немногочисленные возможности.

Хетафе - Барселона 1:1

Голы: Арамбарри, 34 Кунде, 9

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