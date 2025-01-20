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Вместо аренды: украинец подписал новый контракт с Байером

Чемпион Германии стремится сохранить юного нападающего.
Сегодня, 13:19
Артем Степанов / Getty Images
Артем Степанов / Getty Images

Артем Степанов заключил новый договор с "фармацевтами". Соглашение рассчитано до лета 2027 года, сообщает официальный сайт клуба.

Украинец присоединился к Байеру в 2022 году, перейдя из академии донецкого Шахтера. Пока он выступает за команда U-19 Леверкузена. Периодически Степанов попадает в заявку основной команды.

В ноябре прошлого года нападающий дебютировал за первую команду Байера. Он вышел на замену в основном раунде Лиги чемпионов против австрийского Зальцбурга. Зимой слухи связывали Степанова с возможной арендой во Вторую Бундеслигу.

К слову, ранее Карпаты закрыли переходы лидеров Руха.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер Артем Степанов

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