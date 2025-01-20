Манчестер Юнайтед ведет переговоры по левому защитнику из Серии А
Манчестер Юнайтед начал переговоры с защитником Лечче Патриком Доргу, пишет The Athletic.
20-летний левый защитник также интересен нескольким европейским грандам, потому МЮ может попробовать подписать его уже в январе.
На текущий момент процесс только начался и пока нет каких-либо согласованных деталей. Также идет диалог с Рубеном Аморимом, касательно входящих и исходящих трансферов.
Лечче также не спешит продавать Доргу, тем более посреди сезона, а потому клуб установил минимальный ценник в размере 40 млн евро.
В текущем сезоне Патрик Доргу провел 20 матчей, в которых отличился тремя голами и одним ассистом.
Ранее также сообщалось, что клуб Серии А подписал экс-игрока сборной Англии.
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