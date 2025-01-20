Манчестер Сити хочет арендовать хавбека Ювентуса

Манчестер Сити пытается арендовать Дугласа Луиса, утверждает Бен Джейкобс.

Напомним, что бразилец присоединился к Ювентусу минувшим летом, однако не сумел адаптироваться в новой команде. Сейчас "бьянконери" хотят избавиться от игрока.

Из-за травмы Родри Манчестер Сити нужен качественный опорник, а у Луиса еще и огромный опыт в АПЛ. До Астон Виллы хавбек еще и принадлежал "горожанам" с 2017 п0 2019 года.

Однако ключевой проблемой возможной сделки является то, что Ювентус не хочет арендовать игрока, он хочет продать его и требует 45 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед работает по трансферу левого защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!