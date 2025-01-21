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Манчестер Сити объявил о трансфере таланта из Бразилии

Команда Пепа Гвардиолы продолжила усиление в зимнее трансферное окно.
Сегодня, 13:30
Витор Рейс / Getty Images
Витор Рейс / Getty Images

Центрбек Витор Рейс покинул бразильский Палмейрас. 19-летний защитник перешел в Манчестер Сити, сообщает официальный сайт клуба.

"Горожане" подписали с латиноамериканцем контракт на 4 года. Палмейрас получил за своего воспитанника ориентировочно 35 млн евро. Рейс провел всего один сезон на взрослом уровне (18 матчей, 1 гол в Серии A).

Новичок будет выступать на Этихаде под 22-м номером. Рейс стал третьим бразильцем в составе Манчестер Сити после Эдерсона и Савиньо.

Напомним, накануне Манчестер Сити закрыл трансфер Хусанова из чемпионата Франции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: палмейрас Манчестер Сити

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