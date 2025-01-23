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Ювентус возобновил интерес к экс-игроку Барселоны

Жан-Клер Тодибо все же может доехать до Турина.
Вчера, 23:20
Жан-Клер Тодибо / Getty Images
Жан-Клер Тодибо / Getty Images

Ювентус хочет подписать защитника Вест Хэма Жан-Клера Тодибо, пишет Sky Sport.

Итальянский клуб хотел подписать француза еще летом, но тогда "молотобойцы" его опередели.

Сейчас Ювентус ведет переговоры об аренде игрока, и английский клуб не против сделки, однако хочет включить пункт об обязательном выкупе.

Тодибо обошелся Вест Хэму в 40 млн евро, и они хотят отбить хотя бы часть этой суммы. За клуб француз провел 17 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Ранее также сообщалось, что Арсенал также готовится продать Александра Зинченко.

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