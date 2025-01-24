МЮ сделает новое предложение по приобретению игрока аутсайдера Серии А

Патрика Доргу очень хотят видеть на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед продолжает "охоту" на свою главную цель на позицию левого защитника.

Как сообщает Фабрицио Романо, манкунианцы подготовили новое предложение по поводу приобретения Патрика Доргу из Лечче. За перспективного датчанина готовы отдать чуть больше 30 млн евро.

Реакция аутсайдера Серии А на данные условия пока неизвестна, однако стоит отметить, что ранее Лечче требовало за 19-летнего игрока 40 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может вернуть своего экс-игрока, если не удастся подписать Доргу.

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