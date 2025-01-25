Гвардиола ответил на упреки относительно расходов Манчестер Сити

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о расходах его клуба в это трансферное окно и в целом.

По словам испанца, «горожане» за последние 5 лет тратили меньше чем другие команды АПЛ в пересчете на чистые расходы.

«Я много раз говорил, что лучшие команды в этом чемпионате в течение двух-трех десятилетий тратят больше, чем другие. Вы видели, что за последние пять лет мы находимся во второй десятке команд по уровню чистых расходов. В прошлом сезоне мы не выходили на трансферный рынок, потому что команда была замечательной, здоровой и стабильной, и делала что-то, чего ни одна другая команда не могла продемонстрировать.

Вот почему я единственный в этом клубе, возможно, я один в этой комнате, или во всем мире, кто очень серьезно полагается на свою команду. Но есть обстоятельства, которые мы не можем рассчитать. Нам нужны были игроки, без которых мы не могли играть. И теперь они у нас есть», - сказал Гвардиола.

В зимнее трансферное окно манкунианцы подписали Омара Мармуша, Витора Рейса и Абдукодира Хусанова.

Напомним, ранее лидер Ман Сити поделился мыслями о зимних трансферах.

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