Лидер Ливерпуля проводит юбилейный матч за клуб

В рамках 23-го тура АПЛ Ливерпуль играет против Ипсвича.

Для одного из игроков мерсисайдцев это необычный матч. Вирджил ван Дейк достиг очередной юбилейной отметки матчей за клуб.

На счету капитана «красных» 300 матчей за клуб в рамках всех турниров.

На момент написания новости в самом поединке между Ливерпулем и Ипсвичем продолжается первый тайм. Счет - 2:0. Забивали Доминик Собослай и Мохамед Салах.

Напомним, ранее сообщалось, что Салах установил очередное достижение в футболке Ливерпуля.

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