"Я не разговаривал с ним": Гвардиола прокомментировал ошибку Хусанова в игре с Челси

Пеп признался, что Абдукодир пока не говорит на английском.

В рамках 23-го тура АПЛ Ман Сити одолел Челси несмотря на ошибку Абдукодира Хусанова на старте игры.

На послематчевой пресс-конференции Пеп Гвардиола высказался об эпизоде с участием узбекского защитника.

По словам испанца, он не разговаривал с Хусановым, поскольку тот не говорит на английском.

«Это было не самое лучшее начало матча. К счастью, соперник нас не наказал и не сделал счет 0:2. После этого мы восстановились эмоционально и показали хорошее выступление.

Мы больше владели мячом, по сравнению с предыдущими играми. Это было очень важно.

Хусанов не говорит по-английски, поэтому я с ним не разговаривал. С ним все будет в порядке. Он провел лишь одну или две тренировки. Я не хотел перегружать Джона Стоунза, который вернулся после травмы, с учетом игры в следующую среду (против Брюгге в ЛЧ - прим.).

Игроки были вместе. Это было чрезвычайно важно. Любой игрок может допустить ошибку. Болельщики всегда поддерживают новых игроков. Он очень молод, он научится.

Также Пеп прокомментировал вероятность дополнительных подписаний в зимнее трансферное окно.

«Я не хочу этого. Я хочу, чтобы вернулись травмированные игроки», - резюмировал Гвардиола.

Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола высказался о расходах Ман Сити.

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