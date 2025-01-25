"Я не разговаривал с ним": Гвардиола прокомментировал ошибку Хусанова в игре с Челси
В рамках 23-го тура АПЛ Ман Сити одолел Челси несмотря на ошибку Абдукодира Хусанова на старте игры.
На послематчевой пресс-конференции Пеп Гвардиола высказался об эпизоде с участием узбекского защитника.
По словам испанца, он не разговаривал с Хусановым, поскольку тот не говорит на английском.
«Это было не самое лучшее начало матча. К счастью, соперник нас не наказал и не сделал счет 0:2. После этого мы восстановились эмоционально и показали хорошее выступление.
Мы больше владели мячом, по сравнению с предыдущими играми. Это было очень важно.
Хусанов не говорит по-английски, поэтому я с ним не разговаривал. С ним все будет в порядке. Он провел лишь одну или две тренировки. Я не хотел перегружать Джона Стоунза, который вернулся после травмы, с учетом игры в следующую среду (против Брюгге в ЛЧ - прим.).
Игроки были вместе. Это было чрезвычайно важно. Любой игрок может допустить ошибку. Болельщики всегда поддерживают новых игроков. Он очень молод, он научится.
Также Пеп прокомментировал вероятность дополнительных подписаний в зимнее трансферное окно.
«Я не хочу этого. Я хочу, чтобы вернулись травмированные игроки», - резюмировал Гвардиола.
Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола высказался о расходах Ман Сити.
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