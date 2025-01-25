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Умер самый молодой футболист в истории МЮ: "малыш Басби" чудом дебютировал в дерби

Рекордсмен английского Манчестер Юнайтед отошел в мир иной на 85-м году жизни.
Вчера, 23:37
Дэвид Гаскелл (в центре) / Манчестер Юнайтед
Дэвид Гаскелл (в центре) / Манчестер Юнайтед

Сердце бывшего вратаря Дэвида Гаскелла перестало биться во время недолгой борьбы с болезнью. Смерть легендарной фигуры в истории "красных дьяволов" подтвердила семья футболиста, сообщает The Sun.

Уроженец Ланкашира попал в структуру манкунианцев подростком. Впрочем, долго ждать дебют голкиперу не пришлось. В октябре 1956 года он сыграл в Суперкубке Англии против Манчестер Сити (1:0) в возрасте 16 лет 19 дней.

Дебют Гаскелла получился нетипичным. В первом тайме основной вратарь МЮ Рэй Вуд получил травму бедра и покинул поле, а место в воротах занял полузащитник Дункан Эдвардс. В то время замен в футболе еще не было, но в перерыве легендарный наставник Юнайтед Мэтт Басби договорился с коллегой и арбитром, чтобы на вторую половину вышел юниор.

Цвета манкунианцев Гаскелл защищал до 1968 года. На склоне карьеры выступал за Уиган и Рексем. В коллекции трофеев голкипера 2 чемпионских медали, Кубок и Суперкубок Англии.

Кстати, недавно Аморим повторил победное достижение Басби и Фергюсона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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