iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Аморим повторил достижения Фергюсона и Басби

Португалец во главе английского Манчестер Юнайтед сумел стать рядом с легендарными наставниками манкунианцев.
Сегодня, 00:41
Рубен Аморим и Алекс Фергюсон / Getty Images
Рубен Аморим и Алекс Фергюсон / Getty Images

39-летний тренер привел "красных дьяволов" к победе над шотландским Рейнджерс (2:1) в основном раунде Лиги Европы. Победный гол в добавленное арбитром время оформил Бруну Фернандеш.

"Рубен Аморим стал третьим менеджером Манчестер Юнайтед, выигравшим три стартовых матча еврокубков, после Мэтта Басби в 1956 году и Алекса Фергюсона в 1990-м. Знаки", – сообщает Opta Sports.

Пиренеец возглавил МЮ в начале ноября. Под его руководством манкунианцы ранее одолели норвежский Буде/Глимт (3:2) и Викторию из чешского Пльзеня (2:1). В то же время Юнайтед потерпел шесть поражений в чемпионате Англии и вылетел из Кубка лиги.

Напомним, семья Свена-Йорана Эрикссона выставила на аукцион трофеи тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Алекс Фергюсон Рубен Аморим Мэтт Басби

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед благодаря очередному "ферги-тайму" вырвал победу у Рейнджерс Манчестер Юнайтед благодаря очередному "ферги-тайму" вырвал победу у Рейнджерс
Манчестер Юнайтед может подписать одноклубника Трубина Манчестер Юнайтед может подписать одноклубника Трубина
Энди Коул и еще две легенды МЮ оказались в печальной компании Фергюсона Энди Коул и еще две легенды МЮ оказались в печальной компании Фергюсона
Манчестер Юнайтед ведет переговоры по левому защитнику из Серии А Манчестер Юнайтед ведет переговоры по левому защитнику из Серии А
Помочь журналистам

Видео

Фаворит на звание MVP сезона установил личный рекорд очков за матч
Фаворит на звание MVP сезона установил личный рекорд очков за матч

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Джакомел и Эберг победами в масс-стартах закрыли пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на шестом этапе Кубка мира в Антгольце.
просмотров
Футбол сегодня: Динамо сыграет товарищеский матч, МЮ - в Лиге Европы
просмотров
Свитолина проиграла в четвертьфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:44
ESL проведет расследование по поводу бага, из-за которого дисквалифицировали NaVi Junior
Лига Европы00:41
Аморим повторил достижения Фергюсона и Басби
Лига Европы00:14
Лацио уверенно обыграл Реал Сосьедад и вышел в единоличные лидеры Лиги Европы
Лига Европы00:14
Лига Европы: Рома уступила АЗ, Манчестер Юнайтед обыграл Рейнджерс, Лацио возглавил таблицу
Лига Европы00:00
Манчестер Юнайтед благодаря очередному "ферги-тайму" вырвал победу у Рейнджерс
Вчера, 23:51
Другие страны23:51
Трофеи легендарного тренера уйдут с молотка: семья усопшего тонет в долгах
НХЛ23:42
Новый клуб НХЛ потерял половину вариантов для нового названия
Европа23:38
Тоттенхэм потерял ключевого игрока на долгий срок
Европа23:20
Ювентус возобновил интерес к экс-игроку Барселоны
Лига Европы23:11
Моуринью перепутал главного тренера Лиона с ассистентом: курьез дня попал в трансляцию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK