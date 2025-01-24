Аморим повторил достижения Фергюсона и Басби

Португалец во главе английского Манчестер Юнайтед сумел стать рядом с легендарными наставниками манкунианцев.

39-летний тренер привел "красных дьяволов" к победе над шотландским Рейнджерс (2:1) в основном раунде Лиги Европы. Победный гол в добавленное арбитром время оформил Бруну Фернандеш.

"Рубен Аморим стал третьим менеджером Манчестер Юнайтед, выигравшим три стартовых матча еврокубков, после Мэтта Басби в 1956 году и Алекса Фергюсона в 1990-м. Знаки", – сообщает Opta Sports.

Пиренеец возглавил МЮ в начале ноября. Под его руководством манкунианцы ранее одолели норвежский Буде/Глимт (3:2) и Викторию из чешского Пльзеня (2:1). В то же время Юнайтед потерпел шесть поражений в чемпионате Англии и вылетел из Кубка лиги.

Напомним, семья Свена-Йорана Эрикссона выставила на аукцион трофеи тренера.

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