Трофеи легендарного тренера уйдут с молотка: семья усопшего тонет в долгах

Личные вещи и награды Свена-Ерана Эрикссона выставлены его родными на аукцион.

Призы из коллекции именитого тренера получат новых владельцев. Специалист оставил после смерти многомиллионные долги, сообщает The Mirror.

Свен-Еран Эрикссон ушел из жизни в августе. Теперь его семья выставила на продажу 98 предметов, принадлежавших шведу. Родные скандинавы должны закрыть немалые финансовые обязательства, в том числе ориентировочно 8,6 млн евро налогов в Соединенном Королевстве.

Чтобы погасить долги, семья Эрикссона выставила на торги дневники тренера времен работы в Англии со сборной и Манчестер Сити, награды чемпионатов мира и Евро-2024, медали чемпиона Серии A в сезоне 1999/2000 и обладателя Кубка Италии 2000 года, брендовые пиджаки и т. д. Стартовая стоимость каждого лота составила 7 фунтов.

Кстати, недавно Моуринью представил собственное вино по умеренной цене.

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