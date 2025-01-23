iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Трофеи легендарного тренера уйдут с молотка: семья усопшего тонет в долгах

Личные вещи и награды Свена-Ерана Эрикссона выставлены его родными на аукцион.
Вчера, 23:51
Свен-Еран Эрикссон / Getty Images
Свен-Еран Эрикссон / Getty Images

Призы из коллекции именитого тренера получат новых владельцев. Специалист оставил после смерти многомиллионные долги, сообщает The Mirror.

Свен-Еран Эрикссон ушел из жизни в августе. Теперь его семья выставила на продажу 98 предметов, принадлежавших шведу. Родные скандинавы должны закрыть немалые финансовые обязательства, в том числе ориентировочно 8,6 млн евро налогов в Соединенном Королевстве.

Чтобы погасить долги, семья Эрикссона выставила на торги дневники тренера времен работы в Англии со сборной и Манчестер Сити, награды чемпионатов мира и Евро-2024, медали чемпиона Серии A в сезоне 1999/2000 и обладателя Кубка Италии 2000 года, брендовые пиджаки и т. д. Стартовая стоимость каждого лота составила 7 фунтов.

Кстати, недавно Моуринью представил собственное вино по умеренной цене.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Свен Горан Эрикссон

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед благодаря очередному "ферги-тайму" вырвал победу у Рейнджерс Манчестер Юнайтед благодаря очередному "ферги-тайму" вырвал победу у Рейнджерс
Новый клуб НХЛ потерял половину вариантов для нового названия Новый клуб НХЛ потерял половину вариантов для нового названия
Тоттенхэм потерял ключевого игрока на долгий срок Тоттенхэм потерял ключевого игрока на долгий срок
Ювентус возобновил интерес к экс-игроку Барселоны Ювентус возобновил интерес к экс-игроку Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Фаворит на звание MVP сезона установил личный рекорд очков за матч
Фаворит на звание MVP сезона установил личный рекорд очков за матч

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Джакомел и Эберг победами в масс-стартах закрыли пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на шестом этапе Кубка мира в Антгольце.
просмотров
Футбол сегодня: Динамо сыграет товарищеский матч, МЮ - в Лиге Европы
просмотров
Свитолина проиграла в четвертьфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Лига Европы00:00
Манчестер Юнайтед благодаря очередному "ферги-тайму" вырвал победу у Рейнджерс
Вчера, 23:51
Другие страны23:51
Трофеи легендарного тренера уйдут с молотка: семья усопшего тонет в долгах
НХЛ23:42
Новый клуб НХЛ потерял половину вариантов для нового названия
Европа23:38
Тоттенхэм потерял ключевого игрока на долгий срок
Европа23:20
Ювентус возобновил интерес к экс-игроку Барселоны
Лига Европы23:11
Моуринью перепутал главного тренера Лиона с ассистентом: курьез дня попал в трансляцию
Европа22:35
Талантливый форвард Астон Виллы может стать партнером Роналду
Бокс22:33
Богачук получил следующего соперника: это не Фундора
Европа22:10
Боруссия ведет переговоры с экс-тренером Баварии
Бокс21:59
Кличко лаконично отреагировал на идею возвращения в бокс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK