Бокал The Special One: Моуринью запустил бренд вина

У главного тренера стамбульского Фенербахче есть не только футбольные проекты.

Португальский специалист представил новую марку вина. Названием для бренда послужило самое известное прозвище Жозе Моуринью – Особенный.

"Как человек, который ценит точность, качество и совершенство во всех начинаниях, я с гордостью презентую собственное вино. The Special One.

Собранное вручную в одном из моих любимых регионов Португалии, это вино отражает дух моей родины и мое непрестанное желание наслаждаться каждым моментом жизни. Независимо от того, празднуете ли вы победу, или коротаете время с близкими, это вино создано для того, чтобы разделить его с кем-то по-настоящему особенным", – написал тренер в личном Instagram.

Виноград для The Special One вырастили в португальской долине Дору. Бутылка напитка продается в специальном футляре, на этикетке которого изображен силуэт Моуринью. В настоящее время доступен предзаказ вина, а стоимость одной бутылки составила 120 евро.

Напомним, итальянец Карло Анчелотти решил покинуть Реал в конце сезона.

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