iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Симоне Индзаги превзошел тренерский рекорд Аллегри

Наставник Интера достиг отметки в 200 побед.
Сегодня, 21:36
Симоне Индзаги / Getty Images
Симоне Индзаги / Getty Images

В рамках 22-го тура Серии А Интер легко справился с Лечче.

Благодаря этой победе Симоне Индзаги установил новый тренерский рекорд Серии А. Рулевой «нерадзурри» превзошел достижение Массимилиано Аллегри

Индзаги достиг отметки в 200 побед за 331 матчей в то время, как Аллегри удалось это сделать за чуть большее количество матчей, а именно - 338.

Напомним, ранее сообщалось, что Довбик обошел Заварова в списке украинцев-бомбардиров Серии А.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Массимилиано Аллегри Симоне Индзаги

Статьи по теме

Экс-тренер Ювентуса продолжит карьеру в Саудовской Аравии Экс-тренер Ювентуса продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Саудовский топ-клуб договорился с Аллегри о его назначении на пост тренера Саудовский топ-клуб договорился с Аллегри о его назначении на пост тренера
Рома рассматривает назначение одного из трех именитых итальянских специалистов в следующем сезоне Рома рассматривает назначение одного из трех именитых итальянских специалистов в следующем сезоне
Бенфика Трубина активно ищет тренера - на радарах "орлов" звездный итальянец, экс-тренер Монако и другие Бенфика Трубина активно ищет тренера - на радарах "орлов" звездный итальянец, экс-тренер Монако и другие
Помочь журналистам

Видео

Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя
Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Швеция выиграла женскую эстафету в Антхольце, мужчины выйдут на старт гонки преследования
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед, Барселоны, Жироны, Милана, Интера и Ромы
просмотров
Свитолина проиграла в четвертьфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа22:58
Манчестер Юнайтед минимально победил Фулхэм
ММА22:46
Потеря раскрыл неожиданную причину паузы в карьере под эгидой UFC
Формула 122:12
Эксцентричный функционер разнес Ред Булл за выбор напарника Ферстаппена
Европа22:06
Вице-капитан Милана прокомментировал стычку с тренером сразу после матча
Европа21:36
Симоне Индзаги превзошел тренерский рекорд Аллегри
Европа21:21
Интер с легким разгромом продолжил преследование Наполи
Европа20:59
Лидер Тоттенхэма высказался об ужасном отрезке команды в АПЛ
Лига Чемпионов20:56
Реал неумышленно испортил коллекционный мерч сенсационного дебютанта Лиги чемпионов
Европа20:41
Ювентус усилится игроком Челси, которым интересовалась Боруссия Дортмунд
Биатлон20:16
"Я просто ничего не мог поделать": Пидручный объяснил, почему не финишировал в гонке преследования
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK