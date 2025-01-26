Симоне Индзаги превзошел тренерский рекорд Аллегри

В рамках 22-го тура Серии А Интер легко справился с Лечче.

Благодаря этой победе Симоне Индзаги установил новый тренерский рекорд Серии А. Рулевой «нерадзурри» превзошел достижение Массимилиано Аллегри

Индзаги достиг отметки в 200 побед за 331 матчей в то время, как Аллегри удалось это сделать за чуть большее количество матчей, а именно - 338.

Напомним, ранее сообщалось, что Довбик обошел Заварова в списке украинцев-бомбардиров Серии А.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!