Аморим - об отсутствии Рэшфорда: Я лучше возьму тренера вратарей
Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал длительное отсутствие в заявке Маркуса Рэшфорда.
Напомним, что англичанин пропускает уже шестой матч подряд, не попадая даже в заявку команды.
Аморим в очередной раз заявил, что недоволен отношением игрока к футболу и тренировкам. Маркус настолько не старается, что португалец готов вместо него взять тренера вратарей.
"Причина всегда одна – тренировки. То, как, по моему мнению, должен вести себя футболист. В жизни. Каждый день, во всех деталях.
Если ничего не меняется, я не буду ничего менять. Ситуация одинакова для каждого игрока – мы можем задействовать любого, если вы работаете на максимуме и поступаете правильно.
Вы можете видеть, что на скамейке запасных нам не хватает скорости. Но я бы скорее взял тренера вратарей Жорже Виталя, чем игрока, который не выкладывается по максимуму каждый день", – приводит слова Аморима Sky Sports.
Напомним, накануне Манчестер Юнайтед с трудом одолел Фулхэм.
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