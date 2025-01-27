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Аморим - об отсутствии Рэшфорда: Я лучше возьму тренера вратарей

Португалец в очередной раз заявил о своем недовольстве отношением футболиста.
Сегодня, 09:10
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал длительное отсутствие в заявке Маркуса Рэшфорда.

Напомним, что англичанин пропускает уже шестой матч подряд, не попадая даже в заявку команды.

Аморим в очередной раз заявил, что недоволен отношением игрока к футболу и тренировкам. Маркус настолько не старается, что португалец готов вместо него взять тренера вратарей.

"Причина всегда одна – тренировки. То, как, по моему мнению, должен вести себя футболист. В жизни. Каждый день, во всех деталях.

Если ничего не меняется, я не буду ничего менять. Ситуация одинакова для каждого игрока – мы можем задействовать любого, если вы работаете на максимуме и поступаете правильно.

Вы можете видеть, что на скамейке запасных нам не хватает скорости. Но я бы скорее взял тренера вратарей Жорже Виталя, чем игрока, который не выкладывается по максимуму каждый день", – приводит слова Аморима Sky Sports.

Напомним, накануне Манчестер Юнайтед с трудом одолел Фулхэм.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маркус Рэшфорд

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