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Руководство Тоттенхэма определилось с судьбой Постекокглу на фоне ужасного сезона в АПЛ

У Анге еще есть кредит доверия.
Сегодня, 20:37
Getty Images
Getty Images

Боссы Тоттенхэма определились с ближайшей судьбой Анге Постекоглу на фоне ужасных результатов команды.

Как сообщает Football.London, руководство «шпор» выразило доверие наставнику и постарается провернуть еще хоть один трансфер в зимнее трансферное окно, чтобы углубить состав.

Игроки команды согласны с решением и также полностью поддерживают австралийского специалиста с греческими корнями.

Отметим, что на следующей неделе, а именно 6 февраля, Тоттенхэм проведет ответный матч с Ливерпулем за выход в финал Кубка Лиги.

На данный момент лондонцы идут на 14 месте в АПЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что Сон Хен-Мин высказался о последних неудачах Тоттенхэма.

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