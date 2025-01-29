У Манчестер Юнайтед осталось только два варианта относительно будущего Рэшфорда

Однако шансы расстаться с форвардом в январе крайне малы.

У нападающего Манчестер Юнайтед Маркуса Рэшфорда практически не осталось вариантов продолжения карьеры, пишет The Independent.

В клубе считают, что на текущий момент осталось лишь два реалистичных сценария.

Первый - аренда в Ювентус до конца сезона, а второй - будущий трансфер в Барселоны. Каталонцы наиболее заинтересованы в Рэшфорде, однако финансовая ситуация не позволяет даже взять в аренду англичанина без продажи кого-то из игроков.

Ранее приемлемым вариантом была Боруссия, но Рэшфорд отказался переходить в Германию, как и в Милан. Также форвард не заинтересован в предложениям Тоттенхэма и Вест Хэма.

Ключевой проблемой в продаже Рэшфорда является его зарплата - около 300 тысяч фунтов в месяц. Немногие клубы готовы платить англичанину даже 50% от этой суммы.

Ранее также сообщалось, что Рома заинтересовалась хавбеком Манчестер Юнайтед.

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