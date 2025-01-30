Барселона продлила контракт со звездным хавбеком

Педри останется в клубе до 2030 года.

Барселона объявила о продлении контракта с Педри.

Новое соглашение испанского полузащитника с клубом рассчитано до 2030 года. Остальные детали контракта Барселона не раскрыла.

Напомним, что Педри присоединился к каталонцам в 2020 году, перейдя из Лас-Пальмаса за 23 млн евро.

С тех пор 22-летний полузащитник отыграл 175 матчей, отличившись 24 голами и 17 ассистами.

Ранее также другой игрок Барселоны сделал первый шаг к мечте.

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