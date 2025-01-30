iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона продлила контракт со звездным хавбеком

Педри останется в клубе до 2030 года.
Сегодня, 17:43
Педри / Getty Images
Педри / Getty Images

Барселона объявила о продлении контракта с Педри.

Новое соглашение испанского полузащитника с клубом рассчитано до 2030 года. Остальные детали контракта Барселона не раскрыла.

Напомним, что Педри присоединился к каталонцам в 2020 году, перейдя из Лас-Пальмаса за 23 млн евро.

С тех пор 22-летний полузащитник отыграл 175 матчей, отличившись 24 голами и 17 ассистами.

Ранее также другой игрок Барселоны сделал первый шаг к мечте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Педри

Статьи по теме

Ливерпуль выиграл этап Лиги несмотря на поражение ПСВ, Барселона сыграла вничью с Аталантой Ливерпуль выиграл этап Лиги несмотря на поражение ПСВ, Барселона сыграла вничью с Аталантой
Лига чемпионов: расклады перед последним туром основного этапа Лига чемпионов: расклады перед последним туром основного этапа
Защитник Барселоны выбыл на несколько недель из-за очередной травмы Защитник Барселоны выбыл на несколько недель из-за очередной травмы
Барселона уничтожила Валенсию в чемпионате Испании Барселона уничтожила Валенсию в чемпионате Испании
Помочь журналистам

Видео

Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Киберспорт19:59
ESL завершил расследование по дисквалификации NaVi Junior
Европа19:51
Одноклубник Зинченко согласовал контракт с Фламенго
Европа19:40
Клуб Роналду получил отказ, пытаясь купить лидера английского середняка
НБА19:19
"Умоляю, прекрати это": журналист обратился к Леброну из-за Джеймса-младшего
Европа18:46
Тоттенхэм согласовал трансфер таланта Баварии
Теннис18:46
Свитолина проиграла бесфлажной Блинковой в Австрии
18:17
Легенда Реала может продолжить карьеру за океаном
Европа17:55
ПСЖ отпустил защитника под крыло Моуринью
Европа17:43
Барселона продлила контракт со звездным хавбеком
Европа17:28
РБ Лейпциг выкупил звезду сборной Нидерландов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK