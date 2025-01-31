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Еще один талант Барселоны продлит контракт с клубом

Гави пойдет по стопам Педри.
Сегодня, 14:59
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images

Каталонская Барселона договорилась об обновлении контракта с еще одним своим талантом.

Как сообщает Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» подпишут с Гави новое долгосрочное соглашение. Объявление должно произойти сегодня.

Клаусула в контракте испанца составит 1 млрд евро.

Детали, в частности, длина контракта и зарплата игрока остаются неизвестными, однако, стоит отметить, что вчера, 30 января, Барса объявила о продлении контракта с Педри до 2030 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона гави

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