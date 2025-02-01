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Одноклубник Довбика присоединился к Интеру

Никола Залевски покинул Рим.
Сегодня, 16:59
Никола Залевски / Getty Images
Никола Залевски / Getty Images

Полузащитник Ромы Никола Залевски продлжит сезон в другой команде, сообщает Фабрицио Романо.

Польский хавбек присоединился к Интеру на правах аренды.

"Нерадзурри" заплатят римскому клубу 600 тысяч евро за аренду, а также имеют опцию выкупа Залевски летом за 6,5 млн евро.

В текущем сезоне Залевски провел за Рому 17 матчей, отметившись двумя ассистами. Трансфермаркт оценивает его в 10 млн евро.

Ранее также Милан согласовал трансфер нового нападающего.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Никола Залевски

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