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Рома Довбика может отпустить своего игрока к конкуренту по чемпионату Италии

Никола Залевски имеет шанс перейти в Интер.
Сегодня, 18:24
Никола Залевски / Getty Images
Никола Залевски / Getty Images

Итальянская Рома может отдать своего исполнителя конкурентам по Серии А.

Как сообщает Фабрицио Романо, Интер заинтересовался услугами Николы Залевского. «Нерадзурри» рассматривают игрока, как замену Таджону Бьюкенену.

Миланский коллектив собирается арендовать поляка с возможностью выкупа. Сумма полноценного трансфера составит 6-7 млн евро. Рома пока не приняла окончательного решения.

В текущем сезоне левый защитник, который также может сыграть на фланге полузащиты провел 17 матчей, отдав только 1 ассист.

Ранее сообщалось, что Рома может усилиться звездным ветераном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома интер Никола Залевски

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