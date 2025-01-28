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Пятикратный победитель Лиги чемпионов попал на радары Ромы

Команда Артема Довбика готова усилиться звездным ветераном.
Сегодня, 17:26
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

32-летний Каземиро не входит в планы тренерского штаба английского Манчестер Юнайтед. Бразилец открыт к переходу в ряды "волков", сообщает Sky Sport Italia.

"Красные дьяволы" предпочли бы продать Каземиро, но Рома заинтересована в аренде опытного хавбека до конца сезона. Тем не менее, МЮ не будет препятствовать трансферу. Контракт бразильца с манкунианцами действует до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Каземиро провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. После назначения Рубена Аморима он окончательно потерял место в основе Юнайтед. В январе полузащитник ни разу не появился на поле.

Кстати, итальянская Венеция нацелилась на переход Яремчука из Олимпиакоса.

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