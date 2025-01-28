Итальянский клуб хочет арендовать Яремчука из Олимпиакоса

Футболист сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, услугами 29-летнего игрока зинтересовалась Венеция.

Клуб ведет переговоры с греческим Олимпиакосом по аренде нападающего.

В текущем сезоне Яремчук сыграл за греческий клуб 17 матчей и в которых забил два гола.

Венеция занимает 19 место в турнирной таблице Серии А, имея 16 очков.

Напомним, Металлист попрощался с талантом, который должен перейти в итальянский клуб.

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