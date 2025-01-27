Металлист попрощался с талантом, который должен перейти в итальянский клуб

Харьковский Металлист попрощался со своим вингером Геннадием Синчуком.

Пресс-служба харьковчан пожелала Синчуку успехов в дальнейшей карьере и поблагодарила за вклад в успехи команды.

"Спасибо Геннадию Синчуку! ФК Металлист выражает благодарность Геннадию Синчуку за яркую игру, профессионализм и самоотдачу.

За годы, проведенные в Металлисте, наш воспитанник достиг больших свершений, в частности, стал полуфиналистом чемпионата Европы в статусе одного из лидеров сборной Украины U19.

Футбольный клуб Металлист уверен, что Геннадий Синчук продолжит свой яркий карьерный путь и добьется максимальных вершин в мировом футболе.

С уважением, ФК Металлист", - сказано в заявлении.

Напомним, что ранее была информация о переходе Синчука в клуб Серии А.

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