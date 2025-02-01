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Французский клуб хочет арендовать таланта Челси

Аарон Ансельмино может стать игроком Марселя.
Сегодня, 21:59
Аарон Анселмино / Getty Images
Аарон Анселмино / Getty Images

Французский Марсель ищет возможность усилить линию защиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, провансальцы намерены подписать центрбека Челси Аарона Анселмино. Речь идет об аренде без права выкупа.

Также в услугах 19-летнего аргентинского таланта заинтересована итальянская Аталанта, которая также хочет его арендовать.

Анселмино присоединился к стану Челси в январе этого года, однако о его трансфере было договорено еще в прошлом году. Ранее игрок выступал за Боку Хуниорс.

Ранее стало известно, что агент Жоау Феликса ищет ему новый клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси марсель Аарон Анселмино

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