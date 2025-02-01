Французский клуб хочет арендовать таланта Челси
Аарон Ансельмино может стать игроком Марселя.
Французский Марсель ищет возможность усилить линию защиты.
Как сообщает Фабрицио Романо, провансальцы намерены подписать центрбека Челси Аарона Анселмино. Речь идет об аренде без права выкупа.
Также в услугах 19-летнего аргентинского таланта заинтересована итальянская Аталанта, которая также хочет его арендовать.
Анселмино присоединился к стану Челси в январе этого года, однако о его трансфере было договорено еще в прошлом году. Ранее игрок выступал за Боку Хуниорс.
Ранее стало известно, что агент Жоау Феликса ищет ему новый клуб.
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