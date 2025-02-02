Тренер Аш-Шабаба высказался о трансфере Бущана

Наставник саудовского Аш-Шабаба Фатих Терим прокомментировал переход Георгия Бущана.

По словам Терима, трансфер украинца позволяет его команде иметь двух хороших вратарей.

«Я доволен футболистами, и нам тоже важна быстрая адаптация украинского вратаря к коллективу. Мы не должны недооценивать уровень голкипера Абдуллы Аль-Маюфа после подписания ему конкурента.

Я рад, что мы будем иметь двух хороших вратарей, и это одна из нужных особенностей для выхода команды на новый уровень», - рассказал Терим.

Напомним, что Динамо может отпустить ключевого игрока в АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!