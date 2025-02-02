Тренер Аш-Шабаба высказался о трансфере Бущана
Фатих Терим доволен покупкой украинца.
Наставник саудовского Аш-Шабаба Фатих Терим прокомментировал переход Георгия Бущана.
По словам Терима, трансфер украинца позволяет его команде иметь двух хороших вратарей.
«Я доволен футболистами, и нам тоже важна быстрая адаптация украинского вратаря к коллективу. Мы не должны недооценивать уровень голкипера Абдуллы Аль-Маюфа после подписания ему конкурента.
Я рад, что мы будем иметь двух хороших вратарей, и это одна из нужных особенностей для выхода команды на новый уровень», - рассказал Терим.
Напомним, что Динамо может отпустить ключевого игрока в АПЛ.
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