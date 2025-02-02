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Еще один игрок отказался от перехода в Тоттенхэм

Аксель Дисаси согласовал условия с другим клубом.
Сегодня, 18:42
Аксель Дисаси / Getty Images
Аксель Дисаси / Getty Images

Тоттенхэм согласовал с Челси аренду Акселя Дисаси, пишет Фабрицио Романо.  

Между собой клубы договорилась об аренде до конца сезона без опции выкупа, однако есть другая проблема.

Сам французский защитник не хочет переходить в Тоттенхэм. На текущий момент у Дисаси уже есть договоренность с Астон Виллой.

Однако с бирмингемцами уже не желает вести переговоры Челси, так как команды являются прямыми конкурентами за еврокубковые места.

На текущий момент ситуация между клубами и игроком находится в тупике.

Ранее также сообщалось, что с Астон Виллой также ведет переговоры Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси тоттенхэм

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