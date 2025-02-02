Аморим: Очень плохой результат, но дальше будет лучше

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим прокомментировал иттоги матчи против Кристал Пэлас.

Напомним, накануне "орлы" довольно легко разбили манкунианцев на Олд Траффорд.

Аморим признал, что результат ужасный, однако команда играет все лучше, и скоро дела должны наладиться. Также специалист подтвердил, что Мартинес, вероятно, получил тяжелую травму.

"Очень плохой результат. Выступление – чуть получше, чем в последних играх. Мы хорошо контролировали контратаки Кристал Пэлас.

Мы пропустили два гола, которых можно было избежать, и травма Лисандро Мартинеса сказалась на команде. В ближайшие дни посмотрим, что с ним, но думаю, что ситуация серьезная. Он не только отличный футболист, но и важный для раздевалки человек. Он почувствовал что-то, а футболисты понимают, когда произошло нечто серьезное. Мы поможем ему в этот сложный момент так же, как он помогал нам.

То, что фанаты видят негатив, нормально. Для них сезон получается тяжелым, но в определенные моменты футбол может измениться. Я буду готовиться к следующей игре и двигаться вперед. Дальше будет лучше", - сказал специалист в послематчевом интервью.

Ранее также тренер Аш-Шабаба прокомментировал трансфер Бущана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!