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Лапорта рассказал о состоянии Гави после столкновения в матче с Алавесом

Хавбек, как и его визави, в полном порядке.
Сегодня, 19:49
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images

Президентт Барселоны Жоан Лапорта рассказал о состоянии Гави после матча с Алавесом.

Напомним, хавбек столкнулся головами с защитником соперника Томасом Конечным. Последнего унесли с поля на носилках, а Гави медики запретили продолжать матч.

Лапорта заявил, что с обоими игроками все порядке и у фанатов нет поводов для беспокойства.

"Все хорошо, я поговорил с ним. Удар был очень сильный, он сказал мне, что хотел продолжить игру. Он в больнице, и с ним все в порядке, как и с Конечным. Это было страшно, но болельщики могут не переживать", - цитириует президента пресс-служба клуба.

Ранее также Аморим оценил поражение от Кристал Пэлас и травму своего защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гави

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